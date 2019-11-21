Легкий онлайн-шопинг: для каких покупок благоприятна пятница

При том, что до Черной пятницы, которую с нетерпением ждут все шопоголики мира, осталась неделя, уже сейчас магазины предлагают разные скидки. Покупать или не покупать? Что покупать? Зачем мне это нужно? – Вопросы, которые время от времени возникают при выборе товаров. Астрологи же в свою очередь рекомендуют находить подсказки в Лунном календаре, который, по их мнению, имеет влияние на жизни человека, в частности на покупки. Для каких приобретений благоприятна пятница, 22 ноября, и что ждет в этот день каждый знак зодиака, читайте в гороскопе.

День, когда Луна находится в Весах, благоприятен для недорогих покупок онлайн или легкого шопинга по модным бутикам, сообщает mlady.org.

Лунный календарь покупок на среду 22 ноября. Фото: mlady.org

День также удачен для покупки подарков для родителей, близких людей, вещей, необходимых для творчества, хобби.

Напомним, какие есть лайфхаки, чтобы не переплачевать в период больших распродаж, особенно в Черную пятницу. Также возможно вам будет интересен список магазинов, которые готовят скидки 29 ноября.