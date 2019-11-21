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21 ноября 2019, четверг, 21:42 11
Политика 2019-11-21T21:42:46+02:00
Українські Новини
На Донбассе из-за обстрелов ранены 3 военнослужащих

На Донбассе из-за обстрелов ранены 3 военнослужащих

Боевики, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Обстрелы. Фото: Міноборони України
Обстрелы. Фото: Міноборони України

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в четверг, 3 украинских военнослужащих травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 2 раза обстреляли украинские позиции возле Шумов и Кондрашевской-Новой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела укреплений Объединенных сил - возле Водяного и Невельского.

Боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) проводятся работы по благоустройству прилегающей к восстановленному мосту территории.

На участке разведения №2 (в районе Золотого-4 Луганской области) осуществляются мероприятия по приведению в порядок территории вокруг демонтированных ранее укреплений.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, в 12:00 начались работы по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Как сообщали Українськi Новини, 20 ноября боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 7 военных были ранены.

Тем временем потери боевиков РФ на Донбассе резко возросли.

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