На Донбассе из-за обстрелов ранены 3 военнослужащих

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в четверг, 3 украинских военнослужащих травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 2 раза обстреляли украинские позиции возле Шумов и Кондрашевской-Новой.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела укреплений Объединенных сил - возле Водяного и Невельского.



Боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.



На участке разведения №1 (Станица Луганская) проводятся работы по благоустройству прилегающей к восстановленному мосту территории.



На участке разведения №2 (в районе Золотого-4 Луганской области) осуществляются мероприятия по приведению в порядок территории вокруг демонтированных ранее укреплений.



На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, в 12:00 начались работы по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.



Как сообщали Українськi Новини, 20 ноября боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 7 военных были ранены.



Тем временем потери боевиков РФ на Донбассе резко возросли.