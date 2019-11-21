Украинцы дважды просили "Тишину" для помощи раненым, но боевики продолжали обстрел: пострадали 7 военных

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) 20 ноября, 7 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела вблизи Березового, Пищевика, Марьинки и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 3 раза обстрелял Гладосово, Пивденное и Новотошковское.

20 ноября ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил. Отмечается, что украинская сторона на одном из участков дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым и боевики давали на это согласие, но продолжали вести огонь по украинским позициям. С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики ранили шестерых бойцов ВСУ. Ранее украинский военный погиб под обстрелами на Донбассе.

Тем временем потери боевиков РФ на Донбассе резко возросли.