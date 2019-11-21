підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 листопада 2019, четвер, 21:53 6
Політика 2019-11-21T21:54:59+02:00
Українські Новини
На Донбасі через обстріли поранено 3 військовослужбовців

На Донбасі через обстріли поранено 3 військовослужбовців

Донбас, ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Бойовики
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, 3 українських військовослужбовців травмовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 2 рази обстріляли українські позиції біля Шумів і Кондрашевської-Нової.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив 2 обстрілу укріплень Об'єднаних сил - біля Водяного і Невельського.

Бойові травми в результаті обстрілу отримали 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) проводяться роботи з благоустрою прилеглої до відновленому мосту території. На ділянці розведення №2 (в районі Золотого-4 Луганської області) здійснюються заходи щодо приведення в порядок території навколо демонтованих раніше укріплень.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, о 12:00 розпочалися роботи з демонтажу фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення.

Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 7 військових були поранені.

Тим часом втрати бойовиків РФ на Донеччині різко зросли.

Більше новин про: Донбас ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Бойовики

Архів
Новини
Україна оскаржить вирок Марківу, - Офіс Президента 22:45
Представництво ЄС привітали Україну з днем Свободи і Гідності 22:15
На Донбасі через обстріли поранено 3 військовослужбовців 21:53
Україна увійшла в топ-5 найзамінованіших країн 21:43
Річниця
Фото дня: у річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей 21:04
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Телефонуйте мені і ми їх тра***мо як слід, - Арахамія проводив переговори з поліцією 14:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok