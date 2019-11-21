На Донбасі через обстріли поранено 3 військовослужбовців

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, 3 українських військовослужбовців травмовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.



"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - сказано в ньому.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 2 рази обстріляли українські позиції біля Шумів і Кондрашевської-Нової.



В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив 2 обстрілу укріплень Об'єднаних сил - біля Водяного і Невельського.



Бойові травми в результаті обстрілу отримали 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.



На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) проводяться роботи з благоустрою прилеглої до відновленому мосту території. На ділянці розведення №2 (в районі Золотого-4 Луганської області) здійснюються заходи щодо приведення в порядок території навколо демонтованих раніше укріплень.



На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, о 12:00 розпочалися роботи з демонтажу фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення.



Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 7 військових були поранені.



Тим часом втрати бойовиків РФ на Донеччині різко зросли.