В Раді задумалися про оподаткування блогерів

Керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишній керівник телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко провів зустріч з представниками онлайн-медіа, серед яких були Обозреватель, LIGA.net, RBC, Vox Ukraine, Pravda, LB.ua, 24-й канал і деякі агентства. Про це повідомляє LIGA.net.

Так, повідомляється, що на зустрічі Ткаченко показав драфт нового закону Про медіа, який до кінця року повинен бути переданий у Верховну Раду, в якому йдеться про норму реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні, а також реєстрації соцмереж (Google, YouTube, Facebook) з метою подальшого їх оподаткування.

Ткаченко заявив, що принцип реєстрації онлайн-медіа є в деяких європейських країнах, але вона добровільна. Однак, за його словами, міжнародний досвід вкрай обмежений у прикладах, якщо, звичайно, не брати екстремальні.

Також Ткаченко задався питанням регулювання діяльності блогерів, вплив яких іноді перевищує вплив ЗМІ.

"Ось у мене 20 000 або скільки там фоловерів? Я медіа або хто?" - задається питанням Ткаченко.

Під час дискусії постало питання, чи можна прирівнювати блогерів до ЗМІ. Сам же Ткаченко задався ще одним питанням:

"Добре, от у нас є один дуже відомий блогер, схожий на повітряну кульку. Але ж він не тут знаходиться...", - сказав Ткаченко. Мовляв, з ним що робити будемо.

На думку Ткаченка, якщо блогерів прирівняти до ЗМІ, виникне питання не тільки їх оподаткування, але і контенту.

"Питання, з якої межі ми їх вважаємо медіа. 5000, 10000, мільйон?, - запитує Ткаченко.

В онлайн-медіа, соцмережах, тим більше у блогерів, за його словами, "сірі зони" ширші, ніж у тих самих телевізійників.

Як повідомляли Українські Новини, комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики має намір запропонувати парламенту обкласти податком Netflix та інші компанії з продажу відеоконтенту.

Тим часом соцмережі обговорюють ідею "слуг народу" обкласти податками Netflix і YouTube.