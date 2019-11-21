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21 ноября 2019, четверг, 16:44 81
Мир 2019-11-21T18:00:03+02:00
Українські Новини
Испания расследует вмешательство российской разведки в референдум в Каталонии

Испания расследует вмешательство российской разведки в референдум в Каталонии

Испания, Барселона, Каталония, Вмешательство России, Референдум в Каталонии

Национальный суд Испании расследует возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании. Об этом в сообщила газета El País со ссылкой на три собственных источника, передает "Европейская правда".

Расследование начал судья Национального суда Мануэль Гарсия Кастельон. А проводить следствие поручили Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.


Сообщается, что расследование сосредоточено на так называемом элитном воинском подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе. Суд сохраняет информацию о предварительном производстве в тайне.

О существовании этого подразделения ГРУ писали независимые российские СМИ. На международном пространстве о нем заговорили после публикации The New York Times.

Издание утверждало, что представители этой группы, по мнению западных разведчиков, причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в политическую ситуацию в Каталонии и называла кризис внутренней проблемой Испании.

Как сообщали Українські Новини, в Барселоне на пятый день протестов вспыхнули жестокие столкновения с правоохранителями в самом центре города. 

Также из-за протестов в Барселоне сотни туристов застряли в аэропорту

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