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  • Іспанія розслідує втручання російської розвідки в референдум в Каталонії
21 листопада 2019, четвер, 16:51 3
Світ 2019-11-21T16:52:56+02:00
Українські Новини
Іспанія розслідує втручання російської розвідки в референдум в Каталонії

Іспанія розслідує втручання російської розвідки в референдум в Каталонії

Іспанія, Втручання Росії, Каталонія, Рефефрендум в Каталонії

Національний суд Іспанії розслідує можливе втручання російської розвідки в події навколо спроби проголошення незалежності Каталонії від Іспанії. Про це повідомила газета El Pais з посиланням на три власні джерела, передає "Європейська правда".

Розслідування почав суддя Національного суду Мануель Гарсія Кастельон. А проводити слідство доручили Генеральній інформаційній комісії Національної поліції Іспанії, яка спеціалізується на боротьбі з тероризмом.


Повідомляється, що розслідування зосереджено на так званому елітному військовому підрозділі 29155, яке західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі. Суд зберігає інформацію про попереднє виробництво в таємниці.

Про існування цього підрозділу ГРУ писали незалежні російські ЗМІ. На міжнародному просторі про нього заговорили після публікації The New York Times.

Видання стверджувало, що представники цієї групи, на думку західних розвідників, причетні до кампанії з дестабілізації в Молдові, отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, спроби перевороту в Чорногорії і отруєння Скрипалів у Солсбері.

Москва неодноразово заперечувала втручання в політичну ситуацію в Каталонії і називала кризу внутрішньою проблемою Іспанії.

Як повідомляли Українські Новини, в Барселоні на п'ятий день протестів спалахнули жорстокі зіткнення з правоохоронцями в самому центрі міста.

Також через протести в Барселоні сотні туристів застряли в аеропорту.

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