В Украине введут систему требований по экодизайну обогревателей

Кабинет Министров утвердил технические регламенты для обогревателей. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українськi Новини.

"В рамках выполнения Украиной взятых на себя обязательств в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Украина внедряет систему установления требований по экодизайну енергопотребляющих продуктов в соответствии с обновленным законодательством ЕС. С этой целью разработан проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Технического регламента о требованиях к экодизайну для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей", который принят на заседании правительства", - говорится в нем.

Согласно сообщению, указанный документ имеет целью обеспечить улучшение энергетических и экологических характеристик обогревателей помещений и комбинированных обогревателей, что в результате позволит постепенно увеличить количество энергоэффективных товаров на рынке.

Введение системы установления требований по экодизайну энергопотребляющих товаров позволит постепенно устранять с рынка товары, которые осуществляют наибольшее негативное влияние на окружающую среду.

Технические регламенты по экодизайну рассматривают все воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта, начиная от концепции, проектирования, производства, использования и до утилизации, но на данный момент, как правило, они ориентированы на энергопотребление только в фазе использования готовой продукции и устанавливают минимальные стандарты энергоэффективности, требуя тем самым, чтобы все продукты в этой категории удовлетворяли требования к обязательным уровням энергоэффективности.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

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