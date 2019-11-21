В Україні запровадять систему вимог з екодизайну обігрівачів

Кабінет Міністрів затвердив технічні регламенти для обігрівачів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини.

"У рамках виконання Україною взятих на себе зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна впроваджує систему встановлення вимог щодо екодизайну енергоспоживаючого продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС. З цією метою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України" Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до екодизайну для обігрівачів приміщень і комбінованих обігрівачів ", який прийнято на засіданні уряду", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, зазначений документ має на меті забезпечити поліпшення енергетичних і екологічних характеристик обігрівачів приміщень і комбінованих обігрівачів, що в підсумку дасть змогу поступово збільшити кількість енергоефективних товарів на ринку.

Введення системи встановлення вимог щодо екодизайну енергоспоживаючого товарів дасть змогу поступово усувати з ринку товари, які здійснюють найбільший негативний вплив на довкілля.

Технічні регламенти з екодизайну розглядають всі впливи на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи від концепції, проектування, виробництва, використання і до утилізації, але на сьогодні, як правило, вони орієнтовані на енергоспоживання тільки в фазі використання готової продукції і встановлюють мінімальні стандарти енергоефективності, вимагаючи таким чином, щоб всі продукти в цій категорії відповідали вимогам до обов'язкових рівнів енергоефективності.

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