підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 листопада 2019, четвер, 13:33 8
Кабмін 2019-11-21T14:15:02+02:00
Українські Новини
В Україні запровадять систему вимог з екодизайну обігрівачів

В Україні запровадять систему вимог з екодизайну обігрівачів

Кабмін, обігрівачі, техніка
Обігрівач. Фото: pixаbay.сом
Обігрівач. Фото: pixаbay.сом

Кабінет Міністрів затвердив технічні регламенти для обігрівачів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини.

"У рамках виконання Україною взятих на себе зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна впроваджує систему встановлення вимог щодо екодизайну енергоспоживаючого продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС. З цією метою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України" Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до екодизайну для обігрівачів приміщень і комбінованих обігрівачів ", який прийнято на засіданні уряду", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, зазначений документ має на меті забезпечити поліпшення енергетичних і екологічних характеристик обігрівачів приміщень і комбінованих обігрівачів, що в підсумку дасть змогу поступово збільшити кількість енергоефективних товарів на ринку.

Введення системи встановлення вимог щодо екодизайну енергоспоживаючого товарів дасть змогу поступово усувати з ринку товари, які здійснюють найбільший негативний вплив на довкілля.

Технічні регламенти з екодизайну розглядають всі впливи на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи від концепції, проектування, виробництва, використання і до утилізації, але на сьогодні, як правило, вони орієнтовані на енергоспоживання тільки в фазі використання готової продукції і встановлюють мінімальні стандарти енергоефективності, вимагаючи таким чином, щоб всі продукти в цій категорії відповідали вимогам до обов'язкових рівнів енергоефективності.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду.

Раніше Кабмін схвалив проект держбюджету-2020 до другого читання.

Більше новин про: Кабмін обігрівачі техніка

Архів
Новини
"Фармак" веде активну роботу з розвитку науки і впровадженню інноваційних досліджень 14:36
Прокуратура хоче встановити для Садового заставу 50 млн гривень 14:22
Телефонуйте мені і ми їх тра***мо як слід, - Арахамія проводив переговори з поліцією 14:12
Стало відомо, коли Фонд соцстрахування відновить виплати лікарняних і декретних 13:58
У Новояворівську Львівської області розпочався опалювальний сезон 13:44
більше новин
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
Платіжки за тепло
За п'ять днів опалювального сезону киянам нарахували майже 1000 гривень за тепло 06:05
ДТП у Києві. Фото: Інформатор
Двоє загиблих, одинадцять потерпілих: у Києві сталася масштабна ДТП з маршруткою 10:13
більше новин
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok