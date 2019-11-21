Украина купит судно для исследования Антарктиды за 252 млн гривен

Кабинет Министров выделил 252 млн гривен на закупку судна ледового класса для исследования Антарктиды и Мирового океана. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"Для нас это большая победа. Приобретение Украины судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Она добавила, что Министерство завершает подготовку программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

По словам главы Национального антарктического научного центра Минобразования Евгения Дикого, с конца ХХ века Украина не имеет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

Для обслуживания станции "Академик Вернадский" Украина ежегодно фрахтует иностранные суда, а морские исследования долгое время вовсе не проводились.

По словам Дикого, покупка собственного судна и восстановление научных рейсов значительно усиливает научные возможности Украины и позволяет создавать логистические консорциумы со странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют собственного флота.

Восстановление рейсов является также актуальным с точки зрения политики и экономики, ведь Украина имеет международные обязательства по изучению Южного океана.

Как сообщали Українськi Новини, украинские полярники впервые за 20 лет получат собственный ледокол для изучения Антарктиды.

Тем временем украинские полярники провожают сказочную зиму в Антарктиде.