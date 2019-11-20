Унитазы и предметы старины: что еще покупать по лунному календарю в четверг

Покупки – неотъемлемая часть нашей жизни. Каждый день мы что-то приобретаем, но помимо удовольствия иногда вещи разочаровывают. Астрологи связывают удачность покупок с фазами Луны и таким образом высчитывают благоприятные дни для приобретения вещей. В четверг, 21 ноября, Луна находится в знаке Девы, и более подробно о влиянии звезд в этот день и каким знакам повезет, можно прочитать в гороскопе.

А по лунному календарю, такой день благоприятен для покупки повседневных и бытовых товаров. Измерительные приборы, предметы старины, крупногабаритная бытовая техника, унитазы, туалетные принадлежности ­будут удачным выбором в этот день.

Не стоит покупать 21 ноября косметику, модные аксессуары, алкоголь, лекарственные препараты, сантехнику.

Лунный календарь покупок на четверг 21 ноября. Фото: mlady.org

Напомним, какие рекомендации относительно покупок на среду, 20 ноября, дает лунный календарь. Если вы собрались на шопинг, вам могут пригодиться советы, как не переплачивать в период скидок, особенно в Черную пятницу.