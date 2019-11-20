Как Луна влияет на покупки: гороскоп на среду

Если вы запланировали на завтра шопинг, кроме общего гороскопа на 20 ноября, календарь покупок может помочь определиться с выбором. Астрологи считают, что Луна влияет на покупки. Например, когда молодой месяц, рекомендуется совершать символические ритуалы, которые притягивают богатство: завести новую копилку, купить кошелек красного или изумрудного цвета для привлечения денег. На растущую Луну хорошо совершать крупные покупки, вкладывать деньги в новые проекты, сообщает mlady.org.

Лунный календарь покупок на среду 20 ноября. Фото: mlady.org

В среду, 20 ноября, Луна находиться в Деве. Согласно лунному календарю, в этот день нужно покупать и товары для повседневного использования и применения в быту.

Также день благоприятен для приобретения детских игрушек, механических приборов и оборудования, бытовых инструментов (ножей, ножниц, молотков), компьютера и аксессуаров для него.

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