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20 ноября 2019, среда, 07:55 36
Lifestyle 2019-11-20T07:55:01+02:00
Українські Новини
Как Луна влияет на покупки: гороскоп на среду

Как Луна влияет на покупки: гороскоп на среду

Черная пятница, Гороскоп, Лунный календарь 2019, гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра, гороскоп покупок
Луна. Фото: pixabay
Луна. Фото: pixabay

Если вы запланировали на завтра шопинг, кроме общего гороскопа на 20 ноября, календарь покупок может помочь определиться с выбором. Астрологи считают, что Луна влияет на покупки. Например, когда молодой месяц, рекомендуется совершать символические ритуалы, которые притягивают богатство: завести новую копилку, купить кошелек красного или изумрудного цвета для привлечения денег. На растущую Луну хорошо совершать крупные покупки, вкладывать деньги в новые проекты, сообщает mlady.org.

Лунный календарь покупок на среду 20 ноября. Фото: mlady.orgЛунный календарь покупок на среду 20 ноября. Фото: mlady.org

В среду, 20 ноября, Луна находиться в Деве. Согласно лунному календарю, в этот день нужно покупать и товары для повседневного использования и применения в быту.

Также день благоприятен для приобретения детских игрушек, механических приборов и оборудования, бытовых инструментов (ножей, ножниц, молотков), компьютера и аксессуаров для него.

Ранее Українські Новини рассказали о лайфхаках, как не переплатить в период больших распродаж, что актуально с приближением Черной пятницы. Также вас может заинтересовать список магазинов, которые готовят скидки 29 ноября.

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