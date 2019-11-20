Астропрогноз на четверг: как сделать день удачным и не потерпеть фиаско

В четверг некоторым знакам зодиака может навредить острая критика. Земные знаки – дева, телец и козерог, вероятно, переживут эмоции в себе, и по неосторожности можно стать их врагом. Остальным следует думать, прежде чем говорить. Убедитесь, что вы говорите правду с добрых побуждений. Каким видят четверг, 21 ноября, астрологи, кому повезет в четверг и что предсказали звезды на период 18-25 ноября, читайте в гороскопе Українських Новин.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (март 21 - апрель 20)

Продолжайте в четверг уделять внимание деталям, даже незначительным. Это те "кусочки салями", которые помогают решить, казалось бы, большую непосильную проблему. И не волнуйтесь – этот период внимания и осторожности почти закончился. Вскоре вы можете вернуться к своим обычным смелым поступкам А пока, будьте осторожны и тщательно планируйте свою работу. Вы не хотели бы что-то переделывать позже?

Телец (апрель 21 - май 21)

Это еще один спокойный, сосредоточенный день. Вы можете не чувствовать себя особенно общительным или легкомысленным, но вы не мрачны и не пессимистичны. Вы просто в рабочем режиме, и это хорошо. Вы знаете, что нужно сделать, и вы либо методично работаете над завершением проекта, либо строите планы в этом направлении. Разве не приятно знать, что работа, которую вы выполняете сейчас, выдержит испытание временем?

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Сегодня вы снова отвлеклись, но это не повод, чтобы сбросить с себя ответственность. Вы не можете просто бездельничать целый день. Попробуйте установить таймер на короткое время, скажем, на 30 минут. Работайте, пока не сработает таймер, сделайте небольшой перерыв, а затем установите его снова.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Вы эффективно сможете двигаться в течение всего дня, грациозно преодолевая любые трудности и отвечая требованиям своей работы или семьи. Это все равно, что напрягать мышцы ума. Что бы ни возникало, вы сможете справиться с этим, и вы делаете это спокойно и уверенно, потому что вы знаете, что все в ваших силах. В другие дни, когда вы можете не чувствовать себя так безопасно, вспомните сегодняшний день и то, насколько вы способны.

Лев (июль 23 - август 23)

Вчерашний проект все еще продолжается, но сегодня вы можете связать некоторые слабые стороны и подвести итоги. Важно быть внимательным к деталям, но, если допустили ошибку, не беспокойтесь. Просто вернитесь, выясните, где ошиблись, и устраните проблему. Таким образом, вы можете продолжать двигаться вперед в хорошем темпе.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

В четверг укрепите свои планы на ближайшие недели, а затем перепроверьте детали. Убедитесь, что то, что вы собираетесь запустить, реалистично. У вас есть необходимые ресурсы – материалы, средства, друзья или надежные коллеги? Задумывались ли вы о возможных последствиях ваших действий? Думайте об этом процессе планирования как о веселой логической головоломке. Приз – успех и хорошо выполненная работа.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Это еще один день наведения порядка в вашей жизни. Представьте, как приятно создать систему, в которой раньше был хаос. Вы будете чувствовать себя свободным, тем более что у вас скоро начнется новый личный цикл.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

В четверг продолжайте планирование. Ответы находятся медленно, по кусочкам, как головоломка. Но вы мастер по объединению всех частей в одно целое. Если вы строите планы на будущее, можете быть уверены, что они хорошо обоснованы, если вы проверили все свои факты и цифры. Дважды!

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

У вас может появиться ощущение, что ваша свобода ограничена. Будьте оптимистичны и отнеситесь к любым утомительным задачам как к личному испытанию, которое доставит вам удовольствие. Насколько практично вы можете составить свои планы? Насколько осторожны вы можете быть в их исполнении? Докажите всем и себе, что вы можете мыслить не поверхностно.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Вы не чувствуете себя очень общительным сегодня, но это нормально. Даже если у вас запланирована деловая встреча, вы в силах поразить всех своим уравновешенным поведением и рациональным мышлением. Это стимул к удовлетворению своим профессионализмом.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Вам трудно быть таким осторожным и рациональным в своей работе, но продолжайте в том же духе еще один день. Ваша творческая, прогрессивная душа хочет вырваться на свободу, но логично, вам лучше понять, что есть работа, и лучший способ сделать ее – идти медленным и устойчивым путем.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Потратьте немного времени в четверг на уборку личного пространства. Наведение порядка поможет очистить разум от паутины, накопившейся за последний день или дольше. Затем, когда у вас будет четкое, организованное пространство, вы сможете лучше понять, что от вас требуется. Намного легче сконцентрироваться, когда вокруг нет тысячи отвлекающих факторов.