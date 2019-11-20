В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец"

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что комитет требует от СБУ провести проверку деятельности базы данных сайта "Миротворец", закрытие которого не намерен инициировать Зеленский. Об этом говорится в обращении Шуфрича на имя главы СБУ Ивана Баканова.

Так, в заявлении говорится, что стало известно о содержании персональных данных политиков и журналистов на "Миротворце".

"Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистов, других лиц", – сказано в документе.

Кроме того, в заявлении указано, что, согласно Закону Украины "О защите персональных данных", обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, обозначенных Законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, или если обработка персональных данных является необходимостью для защиты его жизненно важных интересов.

"Прошу Вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности интернет-сайта "Миротворец", в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет", – говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, миссия ООН заявила, что сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть.

Ранее в ООН заявили, что сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.