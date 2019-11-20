В Минздраве рассказали, сколько украинцев заболели гриппом за неделю

За прошлую неделю заболеваемость гриппом в Украине составила 150 832 человека, а из заразившихся 67,3% - дети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, сообщается, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по стране.

Также отмечается, что зарегистрировано четыре случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

В Минздраве отметили, что за отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 28 тыс. 851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 тыс. 868 человек.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил, что зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом.

Также Українські Новини писали о том, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом и серьезных осложнений, госпитализации и смерти.