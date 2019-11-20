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20 листопада 2019, середа, 23:32 6
Суспільство 2019-11-20T23:45:01+02:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, скільки українців захворіли на грип за тиждень

У МОЗ розповіли, скільки українців захворіли на грип за тиждень

Грипп, МОЗ, захворюваність на грип
Грип
Грип

За минулий тиждень захворюваність на грип в Україні становила 150 832 людини, а з тих, що заразилися 67,3% - діти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, повідомляється, що інтенсивний показник захворюваності становить 394,4 на 100 тисяч населення, що на 17,3% нижче епідемічного порогу по країні.

Також зазначається, що зареєстровано чотири випадки грипоподібного захворювання та 41 випадок тяжкої гострої респіраторної інфекції. У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходиться на неепідемічних рівнях.

У МОЗ зазначили, що за звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу. Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 28 тис. 851 людину, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 153 тис. 868 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив, що взимку майже 6 млн осіб в Україні можуть перехворіти на грип.

Також Українські Новини писали про те, що найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація яка зменшує ризик захворіти на грип і серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

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