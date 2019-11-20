В Украине выросло количество людей, получающих субсидию, почти на 20%

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2019 года получали 2424,7 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс.., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре - 2335,8 тыс. Органы соцзащиты назначили субсидии 4655 тысячам домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями прошлого года, но суждено им было в этом году, и тех, которым продлен субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995г. № 848). По сравнению с соответствующим периодом 2018 количество таких домохозяйств увеличилось на 20,4%.

Субсидианты в 2019. Фото: ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 8,7% и составил в 492,1 грн.

Напомним, что субсидии за комуналку в 2019 году тоже выросли в сравнении с предыдущими годами.

В январе-сентябре 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 24,6% до 974,9 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.