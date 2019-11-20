В Україні зросла кількість людей, які отримують субсидію, майже на 20%

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2019 року отримували 2424,7 тис. домогосподарств. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що в січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., в березні - 3897,6 тис., у квітні 4033,8 тис., в травні - 1511,7 тис., в червні - 2061,1 тис., липні - 2221,7 тис., в серпні 2274,0 тис., у вересні - 2335,8 тис. Органи соцзахисту призначили субсидії 4655 тисячам домогосподарств (враховуючи звернулися за субсидіями минулого року, але призначено їм було в цьому році, і тих, яким продовжено субсидії у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848). Порівняно з відповідним періодом 2018 кількість таких домогосподарств збільшилася на 20,4%.

Субсидианты в 2019. Фото: ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у жовтні 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 8,7% і склав в 492,1 грн.

Нагадаємо, що субсидії за комуналку в 2019 році теж зросли в порівнянні з попередніми роками.

У січні-вересні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 24,6% до 974,9 млн гривень порівняно з січнем-вереснем 2018 року.