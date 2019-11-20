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20 ноября 2019, среда, 20:00 83
Президент 2019-11-20T20:00:13+02:00
Українські Новини
Зеленский с женой потанцевали на встрече со школьниками

Зеленский с женой потанцевали на встрече со школьниками

Танцы, Владимир Зеленский, Елена Зеленская

Сегодня, 20 ноября, Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой приняли участие в молодежном Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", на котором станцевали. Видео опубликовал на видеохостинге Youtube телеканал "112".

Так, Зеленский произнес речь на сцене, а затем ведущие мероприятия предложили Президенту немного "подвигаться" и показали движения.

Зеленский вместе со своей женой начали повторять за школьниками и двигаться вместе с ними.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинских судна, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой. Об этом он сказал во вторник, 19 ноября, в ходе совместного брифинга с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Ранее в ходе "интервью" со Станиславом Бокланом Президент признался, что за 100 дней работы были такие, когда он напивался.

Также недавно Зеленский пошутил о фигуре Тимошенко, заявив, что "ей не дают сладенького".

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