Украина сыграет с Голландией: стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020

Сборная Уэльса сумела одержать нужную победу над Венгрией, уверенно обыграв "мадяров" со счетом 2:0. Таким образом, Уэльс стал 20-й, последней сборной, вышедшей на Евро-2020 через сито квалификации.

Помимо этого, стали известны все корзины при жеребьевке финальной части Евро-2020, пишет euro2020.

Корзина 1

1. Италия

2. Англия

3. Бельгия

4. Испания

5. Украина

6. Германия

Корзина 2

7. Франция

8. Польша

9. Швейцария

10. Хорватия

11. Россия

12. Нидерланды

Корзина 3

13. Португалия

14. Турция

15. Дания

16. Австрия

17. Швеция

18. Чехия

Корзина 4 (+4 команды из плей-офф Лиги Наций)

19. Финляндия

20. Уэльс

Жеребьевка состоится 30 ноября в Бухаресте.

Таким образом, определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020. Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Голландии.

Как пишет tribuna.com, Германия, победившая Северную Ирландию, в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа будет вместе с украинской сборной в первой корзине, а голландцы, несмотря на разгром Эстонии (5:0), стали вторыми в группе и попадут во вторую корзину.

В связи с тем, что 12 хозяйкам Евро изначально были определены места в группах, Украина не сможет попасть в квартеты к Италии, Англии, Германии и Испании (ведь они тоже будут в первой корзине), а с Россией украинцев разведут по политическим причинам.

Поэтому группа с Голландией осталась единственной, в которую может попасть Украина. Матч состоится в Амстердаме. Официально жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября 2019 года в Бухаресте.

Национальная команда дважды встречалась с Голландией — в 2008 году проиграла в Роттердаме 0:3, а в 2010-м — в Донецке команды расписали ничью (1:1). Обе встречи были товарищескими.

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