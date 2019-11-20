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  • Украина сыграет с Голландией: стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020
20 ноября 2019, среда, 09:38 52 Список
Спорт 2019-11-20T09:41:09+02:00
Українські Новини
Украина сыграет с Голландией: стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020

Украина сыграет с Голландией: стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020

Футбол, Жеребьевка, Евро-2020, чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу УЕФА Евро-2020 Фото: uefa.org
Чемпионат Европы по футболу УЕФА Евро-2020 Фото: uefa.org

Сборная Уэльса сумела одержать нужную победу над Венгрией, уверенно обыграв "мадяров" со счетом 2:0. Таким образом, Уэльс стал 20-й, последней сборной, вышедшей на Евро-2020 через сито квалификации.

Помимо этого, стали известны все корзины при жеребьевке финальной части Евро-2020, пишет euro2020.

Корзина 1

1. Италия
2. Англия
3. Бельгия
4. Испания
5. Украина
6. Германия

Корзина 2
7. Франция
8. Польша
9. Швейцария
10. Хорватия
11. Россия
12. Нидерланды

Корзина 3
13. Португалия
14. Турция
15. Дания
16. Австрия
17. Швеция
18. Чехия

Корзина 4 (+4 команды из плей-офф Лиги Наций)
19. Финляндия
20. Уэльс

Жеребьевка состоится 30 ноября в Бухаресте.

Таким образом, определился первый соперник сборной Украины по групповому этапу Евро-2020. Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Голландии.

Как пишет tribuna.com, Германия, победившая Северную Ирландию, в отборочной группе C (4:1), при жеребьевке группового этапа будет вместе с украинской сборной в первой корзине, а голландцы, несмотря на разгром Эстонии (5:0), стали вторыми в группе и попадут во вторую корзину.

В связи с тем, что 12 хозяйкам Евро изначально были определены места в группах, Украина не сможет попасть в квартеты к Италии, Англии, Германии и Испании (ведь они тоже будут в первой корзине), а с Россией украинцев разведут по политическим причинам.

Поэтому группа с Голландией осталась единственной, в которую может попасть Украина. Матч состоится в Амстердаме. Официально жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября 2019 года в Бухаресте.

Национальная команда дважды встречалась с Голландией — в 2008 году проиграла в Роттердаме 0:3, а в 2010-м — в Донецке команды расписали ничью (1:1). Обе встречи были товарищескими.

Как сообщали Українські Новини, в Болгарии полиция арестовала шесть болельщиков футбола за проявление расизма к игрокам. Ранее Международная федерация футбола наказала Российский футбольный союз (РФС) штрафом в размере 30 тыс. швейцарских франков за поведение российских болельщиков во время товарищеского матча Россия - Франция в Петербурге. Тем временем, сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020.

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