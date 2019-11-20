На Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/год

На Столичному шосе у Києві зафіксували другий антирекорд перевищення швидкості за два дні. Про це повідомили в Центрі організації дорожнього руху, 19 листопада електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, який розігнався до 288 км\/год. Це на 66 км\/год більше, ніж антирекорд від 18 листопада, двома днями раніше - 222 км\/ч. "Вчора одна з машин проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою не назвеш — 288 км\/ч. Вражає і те, що сталося це серед білого дня — у 14:32, до того ж в туманну погоду", — заявили в центрі. Враховуючи те, що максимально допустима швидкість руху в зимовий період — 50 км\/год, то водій перевищив швидкість майже в шість разів. Центр звернувся до патрульної поліції Києва з вимогою притягнути порушників до адміністративної відповідальності. Як повідомляли Українські Новини, на українських дорогах збільшать кількість радарів: карта з зонами ризику. В Україні значно підвищать штрафи за перевищення швидкості. Також на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км\/год.