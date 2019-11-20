На Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/год

На Столичному шосе у Києві зафіксували другий антирекорд перевищення швидкості за два дні. Про це повідомили в Центрі організації дорожнього руху, 19 листопада електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, який розігнався до 288 км/год. Це на 66 км/год більше, ніж антирекорд від 18 листопада, двома днями раніше - 222 км/ч.

"Вчора одна з машин проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою не назвеш — 288 км/ч. Вражає і те, що сталося це серед білого дня — у 14:32, до того ж в туманну погоду", — заявили в центрі.

Враховуючи те, що максимально допустима швидкість руху в зимовий період — 50 км/год, то водій перевищив швидкість майже в шість разів.

Центр звернувся до патрульної поліції Києва з вимогою притягнути порушників до адміністративної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, на українських дорогах збільшать кількість радарів: карта з зонами ризику.

В Україні значно підвищать штрафи за перевищення швидкості.

Також на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год.