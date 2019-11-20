підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новини
  • Події
  • На Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/год
20 листопада 2019, середа, 19:12 12
Події 2019-11-20T19:15:11+02:00
Українські Новини
На Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/год

На Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/год

Перевищення швидкості, Швидкість, Автомобільний рух
Столичне шосе. Фото: 112
Столичне шосе. Фото: 112

На Столичному шосе у Києві зафіксували другий антирекорд перевищення швидкості за два дні. Про це повідомили в Центрі організації дорожнього руху, 19 листопада електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, який розігнався до 288 км/год. Це на 66 км/год більше, ніж антирекорд від 18 листопада, двома днями раніше - 222 км/ч.

"Вчора одна з машин проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою не назвеш — 288 км/ч. Вражає і те, що сталося це серед білого дня — у 14:32, до того ж в туманну погоду", — заявили в центрі.

Враховуючи те, що максимально допустима швидкість руху в зимовий період — 50 км/год, то водій перевищив швидкість майже в шість разів.

 

Центр звернувся до патрульної поліції Києва з вимогою притягнути порушників до адміністративної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, на українських дорогах збільшать кількість радарів: карта з зонами ризику.

В Україні значно підвищать штрафи за перевищення швидкості.

Також на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год.

Більше новин про: Перевищення швидкості Швидкість Автомобільний рух

Архів
Новини
У Полтавській області знайшли застреленим місцевого депутата, - ЗМІ 19:32
На Столичному шосе зафіксували другий за два дні "антирекорд": автомобіль їхав зі швидкістю 288 км/год 19:12
ГПУ відхрестилася від підтвердження погашеної судимості Іванісова 19:07
В ООН дали Росії рік на підготовку відповіді про фінансування тероризму в Україні 18:59
Партія-привид: Ні один у "Слузі народу" офіційно не працює 18:48
більше новин
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман 11:53
Кримінальною справою проти Ляшка влада намагається залякати незгодних, - Кошулинський 11:25
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко 10:47
У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською 12:31
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok