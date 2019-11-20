В Полтавской области застреленным нашли местного депутата, - СМИ

Сегодня утром, 20 ноября, в Полтавской области обнаружили тело 47-летнего жителя в автомобиле Toyota. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что тело погибшего обнаружили около 10 утра. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на данные кременчугской полиции, погибший - депутат Кременчугского районного совета от политсилы "УКРОП" Андрей Гаврилов.

"Около 10:00 поступило сообщение в полицию от женщины с той улицы, где нашли умершего. Он приехал на эту улицу к ней. Она вышла и увидела легковой автомобиль Toyota, который закрыт изнутри. В салоне обнаружила своего знакомого с огнестрельными ранениями от оружия. Пистолет, скорее всего, его собственный, лежал рядом", - сообщает местное издание.

А по данным "Кременчугской газеты", в машине погибшего якобы нашли предсмертную записку. Официального подтверждения этой информации нет.

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