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20 ноября 2019, среда, 19:32 6
Силовые структуры 2019-11-20T19:32:04+02:00
Українські Новини
В Полтавской области застреленным нашли местного депутата, - СМИ

В Полтавской области застреленным нашли местного депутата, - СМИ

Самоубийство, Убийство, Депутат, Смерть

Сегодня утром, 20 ноября, в Полтавской области обнаружили тело 47-летнего жителя в автомобиле Toyota. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что тело погибшего обнаружили около 10 утра. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на данные кременчугской полиции, погибший - депутат Кременчугского районного совета от политсилы "УКРОП" Андрей Гаврилов.

"Около 10:00 поступило сообщение в полицию от женщины с той улицы, где нашли умершего. Он приехал на эту улицу к ней. Она вышла и увидела легковой автомобиль Toyota, который закрыт изнутри. В салоне обнаружила своего знакомого с огнестрельными ранениями от оружия. Пистолет, скорее всего, его собственный, лежал рядом", - сообщает местное издание.

А по данным "Кременчугской газеты", в машине погибшего якобы нашли предсмертную записку. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщали Українські Новини, возле киевского Лесного рынка нашли мертвого мужчину.

Ранее украинцев нашли мертвыми в холодильнике в Польше.

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