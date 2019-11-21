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21 ноября 2019, четверг, 06:00 12
Силовые структуры 2019-11-21T06:00:02+02:00
Українські Новини
СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с Бабченко

СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с Бабченко

СБУ, Убийство, Охрана, Заграница, Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко. Фото с его личной страницы в Facebook
Аркадий Бабченко. Фото с его личной страницы в Facebook

Служба безопасности отказалась сообщить информацию о том, снята ли государственная охрана с российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, который покинул Украину.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"Сведения о мерах безопасности и лиц, взятых под защиту, являются информацией с ограниченным доступом", - говорится в ответе.

СБУ отмечает, что доступ к этой информации закрыт согласно закону.

Как сообщали Українські Новини, Журналист Бабченко покинул Украину.

Суд освободил из тюрьмы Германа, осужденного за организацию "убийства" Бабченко.

29 мая 2018 года, СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

 

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