СБУ засекретила інформацію про те, чи знята держохорона з Бабченка

Аркадій Бабченко. Фото з його особистої сторінки у Facebook

Аркадій Бабченко. Фото з його особистої сторінки у Facebook

Служба безпеки відмовилася повідомити інформацію про те, чи знята державна охорона з російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, який покинув Україну.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"Відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, є інформацією з обмеженим доступом", - йдеться у відповіді.

СБУ наголошує, що доступ до цієї інформації закритий згідно із законом.

Як повідомляли Українські Новини, Журналіст Бабченко покинув Україну.

Суд звільнив з в'язниці Германа, засудженого за організацію "вбивства" Бабченко.

29 травня 2018 року, СБУ інсценувала вбивство Бабченка і затримала українського бізнесмена Германа за підозрою в організації цього злочину на замовлення російських спецслужб.