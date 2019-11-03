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03 ноября 2019, воскресенье, 14:21 1690
Политика 2019-11-03T14:22:02+02:00
Українські Новини
Журналист Бабченко покинул Украину

Журналист Бабченко покинул Украину

Выезд за границу, Аркадий Бабченко
Бабченко Аркадий. Фото:
Бабченко Аркадий. Фото: "Радио Свобода"

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко покинул Украину.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", - написал Бабченко.

При этом он сообщил, что он не намерен ждать обмена экстрадициями.

Также Бабченко сообщил, что ранее у него в течении полугода спрашивали, когда он покинет страну.

"Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал", - подчеркнул он.

В СБУ отрицают вербовку "заказчика" "убийства" Бабченко Пивоварника.

Перед этим пособнику подозреваемого в организации убийства Бабченко сообщили о подозрении.

30 августа Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы за причастность к организации убийства Бабченко.

31 мая суд арестовал Германа на 60 дней. 

29 мая 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

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