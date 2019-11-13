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13 ноября 2019, среда, 19:06 36
Судебная власть 2019-11-13T19:24:43+02:00
Українські Новини
Суд освободил из тюрьмы Германа, осужденного за организацию "убийства" Бабченко

Суд освободил из тюрьмы Германа, осужденного за организацию "убийства" Бабченко

Убийство журналиста Бабченко, Аркадий Бабченко, Борис Герман
Борис Герман. Фото: Радио Свобода
Борис Герман. Фото: Радио Свобода

Киевский апелляционный суд досрочно освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, осужденного за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. 

Апелляционный суд в среду удовлетворил жалобу Германа о досрочном освобождении. 

Суд решил освободить Германа по состоянию здоровья. 

Прокуратура была против такого решения. 

Заседание суда проходило в закрытом режиме. 

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого в участии в "убийстве" Бабченко отпустили из-под стражи.

Также суд рассматривал в закрытом режиме досрочное освобождение осужденного за организацию "убийства" Бабченко.

Также в СБУ отрицают вербовку "заказчика" "убийства" Бабченко Пивоварника.

Перед этим пособнику подозреваемого в организации убийства Бабченко сообщили о подозрении.

Ранее, 29 мая 2018 года, СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

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