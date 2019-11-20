Минобразования отказалось увеличивать отпуска воспитателям

Об этом сообщает портал "Всеосвита".

Центральный комитет профсоюза работников образования направил в Кабинет министров и в Министерство образования и науки предложение установить одинаковую продолжительность ежегодного отпуска руководителям учреждений дошкольного образования, музыкальным руководителям и воспитателям-методистам дошкольных учреждений - так же, как предусмотрено с 1 января 2020 года для воспитателей инклюзивных групп ( 56 дней).

Министерство образования предложение профсоюза отклонило. Отпуск для других работников детских садов остался на том же уровне - 42 дня.

Как сообщали Українські Новини, в этом году помимо аттестации учителям придется пройти еще и сертификацию. Напомним, с 2023 года минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов.