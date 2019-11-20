подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 ноября 2019, среда, 15:36 288
Общество 2019-11-20T15:37:51+02:00
Українські Новини
Минобразования отказалось увеличивать отпуска воспитателям

Минобразования отказалось увеличивать отпуска воспитателям

Образование, Министерство образования, Отпуск, Учителя, воспитатель
Дети. Школа. Садик. Фото: pexels
Дети. Школа. Садик. Фото: pexels

В то время как Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много, на предложение Профсоюза работников образования установить ежегодный отпуск в 56 дней руководителям и музыкальным руководителям учреждений дошкольного образования поступил официальный отказ.

Об этом сообщает портал "Всеосвита".

Центральный комитет профсоюза работников образования направил в Кабинет министров и в Министерство образования и науки предложение установить одинаковую продолжительность ежегодного отпуска руководителям учреждений дошкольного образования, музыкальным руководителям и воспитателям-методистам дошкольных учреждений - так же, как предусмотрено с 1 января 2020 года для воспитателей инклюзивных групп ( 56 дней).

Министерство образования предложение профсоюза отклонило. Отпуск для других работников детских садов остался на том же уровне - 42 дня.

Как сообщали Українські Новини, в этом году помимо аттестации учителям придется пройти еще и сертификацию. Напомним, с 2023 года минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов.

Больше новостей о: Образование Министерство образования Отпуск Учителя воспитатель

Архив
Новости
Международное табачное лобби после встречи с Зеленским может окончательно вытеснить с рынка украинских производителей, - СМИ 15:39
Минобразования отказалось увеличивать отпуска воспитателям 15:36
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
Законопроект №2233 грозит свертыванием курса Украины на интеграцию с ЕС в энергоотрасли, – ICC Ukraine 15:25
Криклий заявил, что скандал с замминистра Клитиной - это проблема его отношений с ней 15:24
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
больше новостей
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok