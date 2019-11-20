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20 ноября 2019, среда, 13:56 2176
Внешняя политика 2019-11-20T14:04:43+02:00
Українські Новини
Помощник Зеленского ведет два неофициальных формата переговоров с Россией, - СМИ

Помощник Зеленского ведет два неофициальных формата переговоров с Россией, - СМИ

Украино-российские отношения, Владимир Зеленский, переговоры с Россией, Андрей Ермак
Андрей Ермак. Фото:
Андрей Ермак. Фото: "Украинская правда"

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отвечает за три международных направления и, в частности, ведет два неофициальных формата переговоров с Россией.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Первый - это "неофициальный канал" взаимодействия со США. Переход переговоров на неофициальный уровень был инициативой Вашингтона, и это вполне совпадало с устремлениями самого Ермака. Именно он был главным связным Украины на переговорах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и с неофициальным связным – послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Ермак также вел переговоры о том, что должен сделать Зеленский для назначения встречи в Белом доме и тому подобное.

Второе направление работы Андрея Ермака – переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными.

Ермак, который имеет знакомства в московской элите, ведет в ОПУ переговоры с РФ; он присутствовал на телефонных разговорах Зеленского с Путиным.

И главное: он отвечает за два формата переговоров Ермак – Сурков и Ермак – Козак. Активным сейчас является последний.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак находится под санкциями Евросоюза и США из-за своей прямой причастности к аннексии Крыма; он до сих пор является ответственным за вопросы Крыму в правительстве РФ. А еще Козак с недавних пор отвечает за Молдову (где пророссийские силы в конце концов взяли под контроль правительство) и во многом – за Украину.

Именно он курировал переговоры об обмене и о передаче Украине захваченных военных кораблей.

Третье направление Ермака – это "Нормандский формат" и все, что с ним связано – в частности стратегия действий на Донбассе, разведение и тому подобное.

В отличие от двух предыдущих треков, здесь помощник президента действует не самостоятельно, а в связке с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Как сообщали Українські Новини, помощник Зеленского Ермак встретился в Киеве с экс-советником Трампа.

Ранее Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

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