Украина и ЕС могут подписать соглашение о едином авиапространстве до конца года, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли прогнозирует, что соглашение о едином авиационном пространстве между ЕС и Украиной может быть подписано до конца текущего года.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", передают Українськi Новини.

"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты. Как вы знаете, подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара. Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза - этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - сказал он.

Также он сообщил, что Украина могла бы получить до 2020 года второй транш макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро.

"Из 18 условий предоставления этой помощи остались четыре... Уже многое сделано, и я уверен, что выполнить остальное не сложно уже до конца года, если есть политическая воля для этого. Мне кажется, что она есть", - отметил он.

В частности, необходимо принять закон о противодействии отмыванию средств, закон об авторизованном экономическом операторе, запустить автоматическую проверку электронных деклараций (для чего необходим перезапуск Национального агентства по предотвращению коррупции), продемонстрировать прогресс в запуске рынка электроэнергии и сохранять сотрудничество с Международным валютным фондом.

ЕС выступает за полное внедрение закона о рынке электроэнергии и создание независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии.

Кроме того, он подчеркнул, что до конца 2019 года необходимо достичь договоренности о новом контракте по транзиту газа из России.

"Вице-президент Еврокомиссии Шефчович, к примеру, уже предложил провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров на неделе, начинающейся 16 сентября, и это будет первой возможностью для контактов с новым правительством Украины", - сообщил он.

Мингарелли также анонсировал проведение в конце года Совета ассоциации, который должен пройти под председательством нового украинского премьер-министра и нового высокого представителя ЕС.

Говоря об экономических реформах, которых Евросоюз ожидает от новой власти, посол отметил приватизацию крупных государственных предприятий, земельную реформу, а также продолжение реформы децентрализации и системы государственного управления.

"Мы верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями... Очень необходимо провести земельную реформу, потому что в этой области Украины имеет фантастический потенциал, и если реформа будет проведена должным образом, то это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест", - сказал он.

Относительно социальных реформ Мингарелли подчеркнул, что недопустимо иметь столько бедных людей в такой богатой стране, поэтому важно бороться с нынешним социальным расслоением общества.

Как сообщали Українськi Новини, Мингарелли заявил, что Европейский Союз проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи. Ранее он назвал условия для получения Украиной 600 млн евро.