підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 листопада 2019, середа, 13:32 15
Зовнішня політика 2019-11-20T16:45:03+02:00
Українські Новини
Асоціація з ЄС: найгірший показник України у сфері інтелектуальної власності і громадського здоров'я

Асоціація з ЄС: найгірший показник України у сфері інтелектуальної власності і громадського здоров'я

Україна-ЄС, Інтелектуальна власність, асоціація з ЄС, громадське здоров'я

Найгірший показник виконання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності і громадського здоров'я.

Про це свідчить онлайн-система моніторингу виконання угоди про асоціацію з ЄС, передають Українські Новини.

Так, Україна виконала 16% зобов'язань інтелектуальної власності; 17% - у сфері громадського здоров'я; 19% - у фінансовому секторі; 20% - на транспорті, транспортній інфраструктурі, поштових та кур'єрських послуг.

Найвищий показник виконання зобов'язань: у сфері політичного діалогу, національної безпеки і оборони - 84%; юстиції, свободи, безпеки, прав людини - 79%; технічних бар'єрів в торгівлі - 76%; підприємництво - 74%.

Як повідомляли Українські Новини, угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом набула чинності 1 вересня 2017 року.

Тим часом Україна і ЄС можуть підписати угоду про єдиний авіапростір до кінця року. Крім того, Мінгареллі заявив, що Європейський Союз проводить оцінку можливості надання Україні нової макрофінансової допомоги.

Більше новин про: Україна-ЄС Інтелектуальна власність асоціація з ЄС громадське здоров'я

Архів
Новини
Журналістку "Страни" не пустили на брифінг Гончарука в Кабміні 16:34
Частина бригад Міноборони навчить англійської 16:20
Депутат Ради Іванісов дійсно мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка 16:14
ДБР візьметься за записи в різних телеграм-каналах 16:08
Справою проти Ляшка влада намагається зачистити тих, хто здатний протистояти капітуляції, – Парубій 16:00
більше новин
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман 11:53
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Кримінальною справою проти Ляшка влада намагається залякати незгодних, - Кошулинський 11:25
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко 10:47
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
Ялівець замість каштанів на Хрещатику. Фото: Ірина Ковальчук/Facebook
Замість каштанів на Хрещатику висадять платани 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok