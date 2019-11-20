Асоціація з ЄС: найгірший показник України у сфері інтелектуальної власності і громадського здоров'я

Найгірший показник виконання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності і громадського здоров'я.

Про це свідчить онлайн-система моніторингу виконання угоди про асоціацію з ЄС, передають Українські Новини.

Так, Україна виконала 16% зобов'язань інтелектуальної власності; 17% - у сфері громадського здоров'я; 19% - у фінансовому секторі; 20% - на транспорті, транспортній інфраструктурі, поштових та кур'єрських послуг.

Найвищий показник виконання зобов'язань: у сфері політичного діалогу, національної безпеки і оборони - 84%; юстиції, свободи, безпеки, прав людини - 79%; технічних бар'єрів в торгівлі - 76%; підприємництво - 74%.

Як повідомляли Українські Новини, угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом набула чинності 1 вересня 2017 року.

Тим часом Україна і ЄС можуть підписати угоду про єдиний авіапростір до кінця року. Крім того, Мінгареллі заявив, що Європейський Союз проводить оцінку можливості надання Україні нової макрофінансової допомоги.