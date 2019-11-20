Депутат Харьковского облсовета Булах претендует на должность председателя НАПК

Депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах подал декларацию о доходах как кандидат на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

За 2018 год Булах задекларировал жилой дом в Харькове площадью 188 кв. м. и задекларированную на жену квартиру площадью 38 кв. м.

В декларации значится автомобиль Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска, также принадлежащий жене.

Кроме того, Булах задекларировал заработную плату, полученную в общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр", в размере 92 тыс. гривен и 253,9 тыс. дохода от занятия предпринимательством.

В то же время, жена получила 772,3 тыс. гривен дохода за 2018 год от занятия предпринимательством.

Также, Булах имеет 7,5 тыс. долларов США и 43,5 тыс. гривен в наличной форме.

Как сообщали Українськi Новини, член НАПК Александр Скопич подал декларацию о доходах как кандидат на должность председателя НАПК.

А до этого бывшая советница председателя НАПК Оксана Пархоменко-Куцевил также подала декларацию о доходах как кандидат на должность председателя агентства.