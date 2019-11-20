Вся эта идея довольно комичная, - подполковник США рассказал о предложении Зеленского возглавить Минобороны

В ходе открытых слушаний в Конгрессе США в рамках расследования относительно возможного импичмента Дональду Трампу представители республиканской партии попытались разоблачить вероятную ангажированность американского подполковника Александра Виндмана в отношении Украины, занимающего должность директора по европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома.

Виндман родился в Киеве в 1975, четыре года спустя его семья переехала в США. Во вступительной речи он поблагодарил отца за это решение оставить все, "чтобы его трое сыновей могли иметь лучшую и безопаснее жизнь", пишет "Голос Америки".

"Его смелое решение вызвало в моих братьев и у меня глубокое чувство благодарности, привило нам чувство долга и службы, все трое из нас служили или пока проходим службу в армии", - подчеркнул Виндман и отметил, что во многих странах, в частности, в России, такие открытые слушания по действиям президента были бы недопустимы.

После того как полковник подтвердил, что экс-секретарь СНБО Александр Данилюк трижды предлагал ему занять пост министра обороны Украины в новом правительстве Зеленского, республиканцы попытались подчеркнуть его близкую связь с украинскими должностными лицами, а следовательно, необъективность в вопросе Украины. Хотя Виндман сказал, что решительно отказался от предложения и сообщил об этом своему руководству.

Юридический советник республиканцев Стив Кастор попытался развить эту тему: "Украина - страна, которая переживает войну с Россией. Конечно, министр обороны - это достаточно ключевая позиция для украинцев. И со стороны президента Зеленского, Данилюка, по крайней мере, попросить вас об этом, это должно быть большой честью, правильно? "

Виндман ответил, что это действительно "было бы большой честью", и вспомнил других бывших американских чиновников, покинувших армию США, чтобы помогать развивать демократию в других странах. "Но я - американец. Я прибыл сюда, когда я был ребенком, и я сразу отклонил эти предложения, без рассмотрения".

Кастор продолжил: "Когда он сделал вам это предложение сначала, вы оставили эту опцию открытой или это причина того, что он второй и третий вернулся к этому вопросу? Или он просто пытался убедить вас?"

Виндман ответил: "Знаете, вся эта идея, что мне предложили рассмотреть должность министра обороны, - довольно комичная. Я вообще не покидал эту опцию открытой. Это довольно смешно предлагать значительную должность подполковнику армии США, что на самом деле не такое уж высокое звание".

Зато конгрессмен-демократ Эрик Свавлелл обратился к уже применяемой его однопартийцами стратегии: говорить не об акте совершения преступления, а о преступном умысле администрации Трампа. "Если у нас есть жертва стрельбы, и она чувствует себя лучше", то полиция не скажет, что если это было просто покушение на убийство, "мы отпустим подозреваемого".

Таким образом Свавлелл попытался доказать, что несмотря на аргумент консерваторов, Украине все равно в конце предоставили оборонительную помощь, это не отменяет намерении Белого дома ее удержать и использовать как рычаг влияния для шантажа. Виндман согласился с этим тезисом.

Отвечая на вопрос демократки Джеки Спеер о том, почувствовал ли он изменении в отношении него в Белом доме после того, как он впервые свидетельствовал перед Конгрессом за закрытыми дверями, Виндман признал, что его перестали допускать к некоторым привычным совещаниям безопасности в администрации президента Трампа.

За слушаниями следил и президент Трамп: "Я немного посмотрел, и республиканцы одерживают блестящие победы", а демократы - "используют этот обман об импичменте для собственной политической выгоды". По Виндману, то глава Белого дома заявил, что не знает своего подчиненного из Совета по нацбезопасности США, сообщает CNN.

В Twitter президент распространил видео, где расследование возможного импичмента называют "шарадой". "Через 10 дней после инаугурации президента Трампа адвокат обличителя Марк Зеид написал в Twitter:" Мятеж начался ... Будет импичмент"... - Они обещали мятеж, и теперь они пытаются его осуществить. Демократы пытаются свергнуть президента Трампа, обернуть результат выборов 2016 года и умерить наши голоса. Не позволяйте им!"

Как сообщали Українські Новини, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. Кроме того, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.