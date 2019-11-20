подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 ноября 2019, среда, 10:55 157
Кабмин 2019-11-20T10:56:43+02:00
Українські Новини
Кабмин сегодня рассмотрит присоединение к Конвенции о защите детей

Кабмин сегодня рассмотрит присоединение к Конвенции о защите детей

Кабмин, Повестка дня, Заседание Кабмина, Конвенция о защите детей
Кабмин. Фото: Facebook
Кабмин. Фото: Facebook

Кабинет Министров в среду, 20 ноября, рассмотрит присоединение Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Также будут рассмотрены законопроекты о присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок "Трасека", о таможенном тарифе, о мультимодальных перевозках, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части объектов повышенной опасности.

Кроме этого, в повестке дня указаны проекты постановлений правительства о внесении изменений в порядок присуждения ученых степеней; в постановление о размерах должностных окладов работников Национального института стратегических исследований, должности которых не относятся к должностям государственной службы; в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Также в повестке дня значатся проекты постановлений об утверждении положения о конкурсном отборе научных, научно-технических работ, финансируемых за счет Европейского Союза, для выполнения обязательств в программе "Горизонт 2020ˮ, о введении системы управления и контроля за выполнением соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы.

Правительство также намерено рассмотреть вопросы Общественного совета при Национальном агентстве по противодействию коррупции, а также внести изменения в порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий.

Кабмин также намерен утвердить план мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года, передать целостные имущественные комплексы государственных предприятий, учреждений и организаций в сферу управления Фонда государственного имущества и рассмотреть реализацию экспериментального проекта по созданию и обеспечению функционирования учреждения "Агентство регионального развития "Офис евроинтеграцииˮ Херсонской областиˮ.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание состоится в 11:00 под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин в среду проведет заседание в открытом для СМИ режиме


Кроме того, каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия

Больше новостей о: Кабмин Повестка дня Заседание Кабмина Конвенция о защите детей

Архив
Новости
На Украину надвигается мороз до -10 и сильный ветер: прогноз погоды на четверг 13:21 Карта
Пожар на шахте
В Донецкой области на шахте произошел пожар: работы приостановлены 13:05
Дубилет хочет упорядочить работу правительственных call-центров 13:01
За возможное превышение служебных полномочий Горбатюком и Сытником откроют дело 13:00
Что ждет украинского телезрителя после кодирования каналов на спутнике 12:59 Пресс-релиз
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
больше новостей
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok