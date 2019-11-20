Кабмин сегодня рассмотрит присоединение к Конвенции о защите детей

Кабинет Министров в среду, 20 ноября, рассмотрит присоединение Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Также будут рассмотрены законопроекты о присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок "Трасека", о таможенном тарифе, о мультимодальных перевозках, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части объектов повышенной опасности.

Кроме этого, в повестке дня указаны проекты постановлений правительства о внесении изменений в порядок присуждения ученых степеней; в постановление о размерах должностных окладов работников Национального института стратегических исследований, должности которых не относятся к должностям государственной службы; в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Также в повестке дня значатся проекты постановлений об утверждении положения о конкурсном отборе научных, научно-технических работ, финансируемых за счет Европейского Союза, для выполнения обязательств в программе "Горизонт 2020ˮ, о введении системы управления и контроля за выполнением соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы.

Правительство также намерено рассмотреть вопросы Общественного совета при Национальном агентстве по противодействию коррупции, а также внести изменения в порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий.

Кабмин также намерен утвердить план мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года, передать целостные имущественные комплексы государственных предприятий, учреждений и организаций в сферу управления Фонда государственного имущества и рассмотреть реализацию экспериментального проекта по созданию и обеспечению функционирования учреждения "Агентство регионального развития "Офис евроинтеграцииˮ Херсонской областиˮ.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание состоится в 11:00 под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин в среду проведет заседание в открытом для СМИ режиме.



Кроме того, каждый 5 ребенок в Украине страдает от сексуального насилия.