Кличко позволил на треть поднять стоимость ремонт на Шулявском мосту фирме, связанной с Микитасем

В ноябре ООО "Северо-украинский строительный альянс" получило 88,52 млн грн с 227,67 млн грн, которые КГГА дополнительно выделила ему на реконструкцию Шулявского моста. Об этом сообщается в системах "Прозорро" и ".007", пишут "Наші гроші".

В июне 2018 эта компания выиграла тендер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" по реконструкции развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана за 598,50 млн грн.

В октябре 2019 стоимость договора увеличили дополнительным соглашением на 227,67 млн грн. Итак, реконструкция подорожала на треть - до 814,52 млн грн.

Объем строительных работ по договору не изменился, о чем сказано в дополнительном соглашении.

Заказчик пояснил подорожание тем, что с лета 2018 выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов. Он сослался на экспертный отчет ГП "Укргосстройэкспертиза" от 14 августа 2019 по скорректированному проекту реконструкции, утвержденному Распоряжением КГГА от 7 октября 2019 №1775.

Как сообщает система ".007" по данным портала "Е-Дата", в ноябре фирма получила из дополнительных средств 88,52 млн грн. Всего по договору ей перечислили 671,96 млн грн.

В октябре Хозяйственный суд города Киева поддержал "Северо-украинский строительный альянс" по делам по искам против Антимонопольного комитета Украины, отменив выписаны компании 127,45 млн грн штрафов по розыгрышу трех строительных тендеров по ООО "Спецстрой-Плюс". Среди них была реконструкция Шулявского моста.

Летом прокуратура возбуждала дело за подделку фирмой "Спецстрой-Плюс" документов по Шулявскому мосту по жалобе "Центра противодействия коррупции". Впоследствии полиция прекратила проверку фактов из обращения "ГПК" из-за отсутствия признаков уголовного нарушения.

Киевский "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатным помощником уже экс-нардепа из "Воля народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Однако во второй половине сентября 2018 представитель строительного холдинга заявил, что Микитась вышел из строительного бизнеса.

В октябре Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Впоследствии он вышел из СИЗО, поскольку за него внесли залог в 80 млн грн.