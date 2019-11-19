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19 ноября 2019, вторник, 22:02 174
Судебная власть 2019-11-19T22:02:38+02:00
Українські Новини
Сократили почти в 200 раз: обвинение Насирова зачитали за 10 минут, хотя раньше читали его полтора года

Сократили почти в 200 раз: обвинение Насирова зачитали за 10 минут, хотя раньше читали его полтора года

Обвинение, Роман Насиров, Высший антикоррупционный суд
Роман Насиров
Роман Насиров

Бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт за 10 минут, несмотря на то что ранее обвинение читали полтора года. Об этом сообщает САП.

Так, сообщается, что на заседании прокурор САП объявил обвинительный акт и вступительную речь

"На заседании прокурором САП объявлено обвинительный акт, а также вступительную речь. После чего, со своей вступительной речью выступил обвиняемый по делу бывший глава ГФС и его защитник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание назначили на 3 декабря.

По данным "Центра противодействия коррупции", прокурор зачитал обвинительный акт за 10 минут, а в Шевченковском суде ранее его читали полтора года. Это объясняется тем, что теперь уголовный процессуальный кодекс не предусматривает зачитывание полного текста на 700 страниц.

А "Судебный репортер" сообщает, что обвинительный акт Насирова сократили с 774 страниц до 4.

Как сообщали Українські Новини, суд отказался запретить выезд за границу Насирову.

Ранее Насиров просил суд остановить процедуру ареста его средств в Великобритании.

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