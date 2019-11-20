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20 ноября 2019, среда, 07:00 217 Новости дня
Общество 2019-11-20T07:00:02+02:00
Українські Новини
Зе и ЮТ обзываются, в замминистры через постель?

Зе и ЮТ обзываются, в замминистры через постель?

Прогноз погоды, Слуга народа, Андрей Герус, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Владимир Зеленский, Владимир Бородянский, Антон Поляков

Изгнанный недавно из фракции "Слуга народа" депутат Антон Поляков устроил своим бывшим коллегам секс-скандал. Он опубликовал аудиозапись, где слуги народа обсуждают с начальником полиции в Днепропетровской области как эффектная блондинка Александра Клитина стала замминистра транспорта. Конечно, мужская компания решила, что "через постель".


Олегу Ляшко отомстили за драку с депутатом Андреем Герусом. В радикала запустили презерватив с вазелином, когда тот шел на суд. Вот видео.
Одиозная Вика Сюмар и еще парочка депутатов пришли в суд, чтоб взять хулигана Ляшко на поруки. Сюмар и Ляшко связывает совместная работа на олигарха Ахметова. Из-за его интересов Ляшко и накинулся на Геруса в аэропорту Борисполя. Теперь Ляшко и его охраннику светит до 7 лет тюрьмы.

Зеленский толсто пошутил в фейсбуке о фигуре Тимошенко. Мол ее отстранили от сладких коррупционных должностей и посмотрите как она теперь.  
Тимошенко нанесла ответный удар: намекнула, что он не первый президент, кто с ней ссориться. "Ждем вас на корпоративах. Можно со своим пианино"
 
Суть спора восходит к поствыборному желанию Тимошенко "помочь" неопытному президенту Зеленскому. Поэтому она предлагала ему различные кадры на должности во власти. Зеленский их отвергал и сегодня разразился шуткой. 
 
Зеленский пришел небритым на официальную встречу. Сегодня на Банковой он принимал премьер-министра Чехии. Пришел на брифинг с щетиной. Правда извинился и рассказал почему. Зеленский не впервые нарушает протокол - на торжественное заседание Рады он пришел без галстука.
 
Если вы пропустили инициативу министра Бородянского создать "институт инквизиции" против журналистов - почитайте что об этом думают сами медийщики.
 
Синоптики обещают дожди и холода уже на этой неделе.
 
Kiss peace love
Денис Иванеско

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Больше новостей о: Прогноз погоды Слуга народа Андрей Герус Юлия Тимошенко Олег Ляшко Владимир Зеленский Владимир Бородянский Антон Поляков

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