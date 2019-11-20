Зе и ЮТ обзываются, в замминистры через постель?

Изгнанный недавно из фракции "Слуга народа" депутат Антон Поляков устроил своим бывшим коллегам секс-скандал. Он опубликовал аудиозапись, где слуги народа обсуждают с начальником полиции в Днепропетровской области как эффектная блондинка Александра Клитина стала замминистра транспорта. Конечно, мужская компания решила, что "через постель".



Олегу Ляшко отомстили за драку с депутатом Андреем Герусом. В радикала запустили презерватив с вазелином, когда тот шел на суд. Вот видео.

Одиозная Вика Сюмар и еще парочка депутатов пришли в суд, чтоб взять хулигана Ляшко на поруки. Сюмар и Ляшко связывает совместная работа на олигарха Ахметова. Из-за его интересов Ляшко и накинулся на Геруса в аэропорту Борисполя. Теперь Ляшко и его охраннику светит до 7 лет тюрьмы.



Зеленский толсто пошутил в фейсбуке о фигуре Тимошенко. Мол ее отстранили от сладких коррупционных должностей и посмотрите как она теперь.

Тимошенко нанесла ответный удар: намекнула, что он не первый президент, кто с ней ссориться. "Ждем вас на корпоративах. Можно со своим пианино"



Суть спора восходит к поствыборному желанию Тимошенко "помочь" неопытному президенту Зеленскому. Поэтому она предлагала ему различные кадры на должности во власти. Зеленский их отвергал и сегодня разразился шуткой.



Зеленский пришел небритым на официальную встречу. Сегодня на Банковой он принимал премьер-министра Чехии. Пришел на брифинг с щетиной. Правда извинился и рассказал почему. Зеленский не впервые нарушает протокол - на торжественное заседание Рады он пришел без галстука.



Если вы пропустили инициативу министра Бородянского создать "институт инквизиции" против журналистов - почитайте что об этом думают сами медийщики.



Синоптики обещают дожди и холода уже на этой неделе.



Kiss peace love

Денис Иванеско

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