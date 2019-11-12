Кабмин засекретил список участников инвестфорума в Мариуполе

Кабинет Министров Украины сообщил, что не обладает списком участников 1-го инвестиционного форума RE: Think. Invest in Ukraine в Мариуполе (Донецкая область).

Об этом говорится в ответе Кабмина на запрос Українських Новин.

30 октября информационное агентство "Українські Новини" направило информационный запрос в Кабмин с просьбой предоставить список участников 1-го инвестиционного форума RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

"Секретариат Кабинета Министров не владеет запрашиваемой Вами информацией. ... Секретариат Кабинета Министров не является распорядителем информации по запросам относительно информации, которая может быть получена путем обобщения, аналитической обработки данных или требует создания другим способом", - сказано в ответе.

Напомним, 29 октября 2019 в Мариуполе (Донецкая область) состоялся инвестиционный форум RE: Think. Invest in Ukraine по инициативе Президента Украины и при поддержке Кабинета Министров.

На официальном веб-сайте инвестфорума было заявлено, что более 400 представителей власти и бизнеса примут участие для обсуждения перспектив развития региона и улучшения инвестиционного климата государства.

Также на веб-сайте инвестфорума сообщалось, что основная программа форума будет составлять 5 панелей, на которых обсудят инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста. На одной сцене впервые в Украине должны собраться руководители 4 крупнейших международных финансовых институтов: Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международнай финансовой корпорации (IFC), Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка по делам регионов Европы и Центральной Азии.

Кроме того были заявлены следующие участники: Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, генеральный директор Директората по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиан Даниельсон, временный поверенный в делах посольство США в Украине Уильям Тейлор, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна, министр финансов Оксана Макарова, вице-президент IFC Джорджина Бейкер и другие.

Как сообщали Українські Новини, 30 октября Президент Зеленский перечислил 4 необходимые составляющие будущей реинтеграции неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

29 октября Зеленский, закрывая 1-й инвестфорум в Мариуполе, сообщил, что Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.