подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 19:12 81
Политика мира 2019-11-19T19:27:10+02:00
Українські Новини
В России "иностранными агентами" будут признавать не только юрлица, но и обычных граждан

В России "иностранными агентами" будут признавать не только юрлица, но и обычных граждан

Россия, Шпионаж, иностранные агенты

В России Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому "иностранными агентами" можно будет признавать не только юридические лица, а и обычных людей. Об этом пишет Медуза.

Так, сообщается, что признание человека "иностранным агентом" будет происходить при двух условиях: если он распространяет информацию и получает деньги из-за рубежа. 

Отмечается, что глава профильного комитета по информации Леонид Левин перед голосованием заявил, что блогерам и пользователям соцсетей нечего опасаться: статус "иностранного агента" будут выдавать по согласованию два ведомства — Минюст и МИД. 

Левин считает, что это "является механизмом, защищающим от необоснованных решений". 

Он также подчеркнул, что по законопроекту человек "может быть признан" "иностранным агентом", но это не означает обязательного получения такого статуса. Как будут решать, кто может и кто не может получать статус, Левин не уточнил.

Как сообщали Українські Новини, росСМИ сообщали, что в России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины.

Ранее в Литве на шпионаже в пользу России попались оппозиционные политики.

Больше новостей о: Россия Шпионаж иностранные агенты

Архив
Новости
Нацполиция закупит одежду за 16 млн гривен у фигуранта своего расследования 21:08
Данилюк предлагал должность министра обороны подполковнику США, дающему показания в деле Трампа 20:42
Завтра Кабмин проведет заседание в открытом для СМИ режиме 20:30
Военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом 20:08
В "Слуге народа" заявили о готовности проголосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко 20:05
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok