В России "иностранными агентами" будут признавать не только юрлица, но и обычных граждан

В России Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому "иностранными агентами" можно будет признавать не только юридические лица, а и обычных людей. Об этом пишет Медуза.

Так, сообщается, что признание человека "иностранным агентом" будет происходить при двух условиях: если он распространяет информацию и получает деньги из-за рубежа.

Отмечается, что глава профильного комитета по информации Леонид Левин перед голосованием заявил, что блогерам и пользователям соцсетей нечего опасаться: статус "иностранного агента" будут выдавать по согласованию два ведомства — Минюст и МИД.

Левин считает, что это "является механизмом, защищающим от необоснованных решений".

Он также подчеркнул, что по законопроекту человек "может быть признан" "иностранным агентом", но это не означает обязательного получения такого статуса. Как будут решать, кто может и кто не может получать статус, Левин не уточнил.

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