Германия надеется на сохранение транзита газа через Украину

Германия надеется, что транзит газа через Украину будет сохранен.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Вадимом Пристайко, передают Українські Новини.

"Мы поддерживаем переговоры о транзите газа через Украину. Мы считаем, что транзит стоит продолжать после 2019 года. Я хочу пресечь некие спекуляции последних дней. Немецкий Бундестаг принял европейскую директиву относительно газа, как мы это и обещали. Мы хотим быть для Украины в будущем надежным партнером", - сказал он.

На вопрос о том, будет ли эта тема обсуждаться во время встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), Маас ответить не смог.

"Я не могу сказать, кто какие вопросы будет затрагивать на встрече "нормандской четверки". Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер еще несколько месяцев назад очень четко сказала Президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита в Украине в будущем - очень важная для нее тема. Президент Путин дал ей некие обещания, и мы сейчас реализовываем эти обещания, чтобы транзит был организован", - сказал он.

Маас добавил, что в этом вопросе у Украины есть европейская поддержка, в связи с чем выразил надежду на то, что в будущем будет альтернативный транзит газа через Украину.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.



Ранее Путин заявил, что Россия готова возобновить транзит газа, если Украина откажется взыскать с "Газпрома" $10 млрд.