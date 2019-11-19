подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 18:14 31
Внешняя политика 2019-11-19T18:15:05+02:00
Українські Новини
Германия надеется на сохранение транзита газа через Украину

Германия надеется на сохранение транзита газа через Украину

МИД Германии, Вадим Пристайко , Хайко Маас, Транзит газа через Украину
Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA
Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA

Германия надеется, что транзит газа через Украину будет сохранен.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Вадимом Пристайко, передают Українські Новини.

"Мы поддерживаем переговоры о транзите газа через Украину. Мы считаем, что транзит стоит продолжать после 2019 года. Я хочу пресечь некие спекуляции последних дней. Немецкий Бундестаг принял европейскую директиву относительно газа, как мы это и обещали. Мы хотим быть для Украины в будущем надежным партнером", - сказал он.

На вопрос о том, будет ли эта тема обсуждаться во время встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), Маас ответить не смог.

"Я не могу сказать, кто какие вопросы будет затрагивать на встрече "нормандской четверки". Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер еще несколько месяцев назад очень четко сказала Президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита в Украине в будущем - очень важная для нее тема. Президент Путин дал ей некие обещания, и мы сейчас реализовываем эти обещания, чтобы транзит был организован", - сказал он.

Маас добавил, что в этом вопросе у Украины есть европейская поддержка, в связи с чем выразил надежду на то, что в будущем будет альтернативный транзит газа через Украину.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.


Ранее Путин заявил, что Россия готова возобновить транзит газа, если Украина откажется взыскать с "Газпрома" $10 млрд. 

Больше новостей о: МИД Германии Вадим Пристайко Хайко Маас Транзит газа через Украину

Архив
Новости
США сейчас как Россия с их "что там у хохлов", - Пристайко 19:03
В России приняли закон, разрешающий демонстрировать свастику 18:55
Дзензерскому сообщили о подозрении в попытке скрыть 4,7 млрд гривен финобязательств 18:43
Суд отпустил Ляшко на поруки депутатов от "Евросолидарности" и "Батькивщины" 18:40
Через Украину стали чаще летать: количество транзитных рейсов увеличилось почти на 60% 18:19
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok