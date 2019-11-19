Німеччина сподівається на збереження транзиту газу через Україну

Німеччина сподівається, що транзит газу через Україну буде збережений.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Вадимом Пристайко, передають Українські Новини.

"Ми підтримуємо переговори про транзит газу через Україну. Ми вважаємо, що транзит варто продовжувати після 2019 року. Я хочу припинити якісь спекуляції останніх днів. Німецький Бундестаг прийняв європейську директиву щодо газу, як ми і обіцяли. Ми хочемо бути для України в майбутньому надійним партнером", - сказав він.

На питання про те, чи буде ця тема обговорюватиметься під час зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), Маас відповісти не зміг.

"Я не можу сказати, хто яких питань буде торкатися на зустрічі "нормандської четвірки". Для нас це дуже важлива тема. Пані федеральний канцлер ще кілька місяців тому дуже чітко сказала президенту Путіну, що реалізація альтернативного газового транзиту в Україні в майбутньому - дуже важлива для неї тема. Президент Путін дав їй якісь обіцянки, і ми зараз реалізовуємо ці обіцянки, щоб транзит було організовано", - сказав він.

Маас додав, що в цьому питанні в України є європейська підтримка, у зв'язку з чим висловив надію на те, що в майбутньому буде альтернативний транзит газу через Україну.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020.



Раніше Путін заявив, що Росія готова відновити транзит газу, якщо Україна відмовиться стягнути з "Газпрому" $10 млрд.