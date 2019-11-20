Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг

Кожна третя гривня в доходах державного бюджету взята в борг за підсумками січня-жовтня.

Про це свідчать дані Держказначейства та Мінфіну, передають Українські Новини.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за жовтень склали 70,991 млрд гривень при плані в 78,827 млрд гривень.

При цьому в жовтні Мінфін залучив майже 8 млрд гривень від розміщення ОВДП.

Загалом, за 10 місяців Мінфін залучив до держбюджету 202,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

У гривневому еквіваленті це становить близько 300 млрд гривень.

При цьому доходи держбюджету за 10 місяців становили 810,742 млрд гривень при плані в 857,916 млрд гривень.

Виходить, що 37% дохідної частини держбюджету за 10 місяців становлять доходи від ОВДП.

Як повідомляли Українські Новини, банкіри пов'язують зміцнення гривні з податковим періодом і прогнозують девальвацію до 24,5 UAH/USD наприкінці листопада.

У вівторок, 19 листопада, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 листопада на 4,19 коп. до 24,4032 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,19 коп. до 24,0813 UAH/USD.