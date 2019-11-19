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19 ноября 2019, вторник, 16:38 9
Президент 2019-11-19T16:39:12+02:00
Українські Новини
Зеленский одобрил запрет на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на склонах гор в Карпатах

Зеленский одобрил запрет на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на склонах гор в Карпатах

Карпаты, Вырубка леса, Владимир Зеленский, Запрет на вырубку леса
Карпаты
Карпаты

Президент Владимир Зеленский одобрил запрет на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых древостоях, рубок главного пользования и любых сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" № 249-ІХ.

Определяется, что пихтово-буковые древостои - это буковые леса, в составе которых пихта составляет не менее 20% по запасу.

Отмечается, что в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей допускаются только выборочные рубки формирования и оздоровления лесов.

Авторы документа напоминают, что в 2000 году был введен мораторий на проведение сплошных вырубок главного пользования на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона на 10 лет, но в 2011 году он прекратил действовать.

"Это ухудшило охрану важных в экологическом, санитарно-гигиеническом, почвозащитном и рекреационном значении категорий лесов", - отметили авторы инициативы в пояснительной записке, добавив, что такая ситуация усиливает вероятность возникновения лавин, селей, оползней и наводнений в Карпатском регионе.

Также в документе прописан запрет вырубок главного пользования в национальных природных парках и заказниках.

Кроме того, в документе прописана необходимость расширить до 20% территорию природно-заповедных территорий и объектов до 2020 года в Карпатском регионе.

Вырубками формирования и оздоровления лесов являются мероприятия, направленные на повышение устойчивости и продуктивности леса, на оздоровление и усиление защитных функций.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин придумал, как будет развивать Карпаты и утвердил госпрограмму. 


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