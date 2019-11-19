подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
19 ноября 2019, вторник, 16:16 16
Общество 2019-11-19T16:17:23+02:00
Українські Новини
Трех граждан Украины подозревают в похищении 138 тысяч евро из банкоматов в Черногории

Трех граждан Украины подозревают в похищении 138 тысяч евро из банкоматов в Черногории

Украинцы, Черногория, Банкоматы, кража денег
Заключенный
Заключенный

Трое граждан Украины подозреваются в краже денег из банкоматов в черногорских городах Тиват, Будва и Подгорица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорское издание Vijesti.

Так, сообщается, что трое мужчин с помощью технических средств подключались к банкоматам одного из коммерческих банков и "заказывали" для снятия деньги, которые были в устройстве.

По данным полиции, злоумышленникам удалось получить деньги на общую сумму около 138 000 евро - 30 000 евро в Будве, около 45 000 в Тивате и 63 000 в Подгорице.

На момент идентификации подозреваемых они не находились на территории Черногории, поэтому их объявили в розыск.

Позже двух подозреваемых арестовали при въезде в Черногорию на пограничном переходе. Они были доставлены в прокуратуру в Подгорице.


Как сообщали Українські Новини, задержанных в Бангладеш украинских туристов подозревают в ограблении банкомата и сопротивлении полиции. 

А ранее Министерство иностранных дел заявило, что в Бангладеш была задержана группа украинцев.

Больше новостей о: Украинцы Черногория Банкоматы кража денег

Архив
Новости
Зеленский одобрил запрет на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на склонах гор в Карпатах 16:38
Всемирный банк объявил, что у в Украине снизился уровень бедности 16:27
Трех граждан Украины подозревают в похищении 138 тысяч евро из банкоматов в Черногории 16:16
Банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс 16:11
Руководителя "Укрэксимбанка" Гриценко обвиняют в том, что он хорошо делал свою работу, – Голобуцкий 16:10
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok