Трех граждан Украины подозревают в похищении 138 тысяч евро из банкоматов в Черногории

Трое граждан Украины подозреваются в краже денег из банкоматов в черногорских городах Тиват, Будва и Подгорица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорское издание Vijesti.

Так, сообщается, что трое мужчин с помощью технических средств подключались к банкоматам одного из коммерческих банков и "заказывали" для снятия деньги, которые были в устройстве.

По данным полиции, злоумышленникам удалось получить деньги на общую сумму около 138 000 евро - 30 000 евро в Будве, около 45 000 в Тивате и 63 000 в Подгорице.

На момент идентификации подозреваемых они не находились на территории Черногории, поэтому их объявили в розыск.

Позже двух подозреваемых арестовали при въезде в Черногорию на пограничном переходе. Они были доставлены в прокуратуру в Подгорице.



Как сообщали Українські Новини, задержанных в Бангладеш украинских туристов подозревают в ограблении банкомата и сопротивлении полиции.



А ранее Министерство иностранных дел заявило, что в Бангладеш была задержана группа украинцев.