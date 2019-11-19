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19 ноября 2019, вторник, 15:26 119
Силовые структуры 2019-11-19T16:00:50+02:00
Українські Новини
ГБР отказалось закрыть дело против Порошенко

ГБР отказалось закрыть дело против Порошенко

Дело, ВСП, ГБР, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось закрыть уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге, передают Українськi Новини.

Защита обратилась в ГБР для закрытия дела против Порошенко, на что получила отказ.

Адвокат отметил, что 15 ноября Шевченковский районный суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство защиты.

Как сообщали Українськi Новини, 18 ноября ГБР направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко и просило снять с него неприкосновенность.

Ранее в ГБР начали расследовать заявление о захвате власти Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия.

КС отказался растолковывать норму о запрете 2 раза подряд занимать пост члена ВСП.

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