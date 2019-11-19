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19 ноября 2019, вторник, 12:11 378
Судебная власть 2019-11-19T14:00:04+02:00
Українські Новини
Прокуратура занялась пожаром во Львовской области, в котором погиб 1 офицер и ранен второй

Прокуратура занялась пожаром во Львовской области, в котором погиб 1 офицер и ранен второй

Пожар, пожар в воинской части

Военная прокуратура Львовского гарнизона начала расследовать пожар в воинской части в поселке Старычи (Яворовский район, Львовская область), из-за которого 1 офицер погиб и 1 госпитализирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона, передают Українськi Новини.

"Военной прокуратурой Львовского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины в связи с возникновением пожара в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Яворовском районе Львовской области", - сказано в нем.

По данным следствия, возгорание возникло ночью 19 ноября в помещении штаба.

В результате пожара один военнослужащий погиб - исполняющий обязанности командира воинской части и еще один офицер получил ожоги различной степени тяжести.

Майор госпитализирован в больницу и находится в реанимационном отделении.

По состоянию на 07:30 пожар локализован.

Отмечается, что вероятной причиной возгорания является короткое замыкание проводов электроснабжения.

Окончательная причина возгорания и ущерб будут установлены в ходе досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, 1 офицер погиб и 1 госпитализирован из-за пожара в воинской части во Львовской области,

Ранее под Винницей сгорел военный склад: огонь тушили четыре часа.

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