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19 ноября 2019, вторник, 10:53 522
Общество 2019-11-19T10:53:22+02:00
Українські Новини
Штрафы за отсутствие детского кресла в машине вводят уже с завтрашнего дня

Штрафы за отсутствие детского кресла в машине вводят уже с завтрашнего дня

Штрафы, Детское кресло

Закон о штрафах за перевозку детей с нарушениями, в том числе без автокресел, № 224-IX опубликовали в официальном парламентском издании Голос Украины.

Закон вносит в Админкодекс норму о штрафе 510 грн за нарушение правил перевозки детей, а 850 грн - за повторное нарушение в течение года.

Авторы законопроекта обращали внимание, что в подпунктах "б-г", пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет – в транспорте без спецсредств, которые дают возможность пристегнуть ребенка; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей - в темное время суток.

Как сообщали Українськi Новини, водителей будут привлекать к ответственности при отсутствии автокресел для детей. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года произошло 3552 ДТП с участием детей, получили травмы 3081 ребенок, 127 погибли.

Тем временем штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен.

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