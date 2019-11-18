Министр иностранных дел Германии Маас отменил поездку на Донбасс

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил поездку на Донбасс из-за погодных условий.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии, передают Українськi Новини.



Планировалось, что в понедельник вечером министр прилетит в Харьков, а утром 19 ноября полетит на вертолете к линии разграничения на Донбассе.



Однако он не вылетел, потому что в аэропорту Харькова из-за тумана отменили или задержали много рейсов.



МИД Германии сообщил, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября.



Как сообщали Українськi Новини, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 18-19 ноября.



Ранее министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что в Берлине в связи с официальным согласованием украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру.