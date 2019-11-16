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  • Какие покупки будут удачными в эти выходные: советы астрологов всем знакам зодиака
16 ноября 2019, суббота, 07:00 32
Lifestyle 2019-11-16T07:00:02+02:00
Українські Новини
Какие покупки будут удачными в эти выходные: советы астрологов всем знакам зодиака

Какие покупки будут удачными в эти выходные: советы астрологов всем знакам зодиака

Гороскоп, Лунный календарь, советы астрологов, гороскоп на каждый день, гороскоп покупок

Сложно найти человека, который не любит время от времени баловать себя приятными вещами. Даже, если вы утомляетесь от походов по магазинам, удачная покупка всегда компенсирует потраченные силы. Выбирать нужные вещи всегда нужно исходя из своих потребностей и возможностей, особенно, если речь идет о серьезных тратах, но советы астрологов играют также не последнюю роль и могут помочь направить деньги в нужное русло. Астрологи высчитывают благоприятные для приобретения вещей дни и рекомендуют ориентироваться на лунный календарь покупок.

Итак, ознакомьтесь, какой прогноз сделали специалисты на выходные, также можно посмотреть, насколько совпали ваши вчерашние покупки с гороскопом.

В субботу 16-го и воскресенье 17-го ноября по лунному календарю Луна будет находится в знаке Рака. рекомендовано приобретать серьезные товары долгосрочного пользования и на перспективу. Это могут быть: земля, недвижимость, украшения или антиквариат и прочее, сообщает mlady.org.

День также удачен для приобретения журналов, газет, книг, зеркал, швейных игл.

Напомним, что сулят звезды каждому знаку зодиака на субботу, 16 ноября.

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