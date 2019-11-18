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  • В Киеве компания молодых людей избила охранника магазина: пострадавший в реанимации
18 ноября 2019, понедельник, 17:15 20
Происшествия 2019-11-18T17:18:51+02:00
Українські Новини
В Киеве компания молодых людей избила охранника магазина: пострадавший в реанимации

В Киеве компания молодых людей избила охранника магазина: пострадавший в реанимации

Избиение, Охранник, нападение на охранников

В Киеве в продовольственном магазине на ул. Ярославской компания молодых людей избила охранника, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала цепляться компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка.

"Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал на пол без сознания", - рассказал он.

На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались трое местных жителей, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

"Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Владислав Ищенко.

Кроме того следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований сведений по данному факту по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Пострадавший находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Злоумышленникам объявлено о подозрении, им грозит до десяти лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы.

Ранее прокурор избил посетителя прокуратуры в Киеве.

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