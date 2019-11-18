У Києві компанія молодих людей побила охоронця магазину: постраждалий у реанімації

У Києві в продовольчому магазині на вул. Ярославській компанія молодих людей побила охоронця, він був госпіталізований у тяжкому стані. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко повідомив, що чоловік перебував на робочому місці, коли до нього почала чіплятися компанія молодих людей напідпитку, серед яких була одна дівчина.

"Один із зловмисників ударив охоронця по обличчю, після чого разом з двома своїми товаришами почав його бити до тих пір, поки останній не впав на підлогу без свідомості", - розповів він.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили осіб, причетних до скоєння даного злочину. Ними виявилися троє місцевих жителів, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

"Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - додав Владислав Іщенко.

Крім того слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання про внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань відомостей за даним фактом за ст 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Постраждалий перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як стабільно тяжкий. Зловмисникам оголошено про підозру, їм загрожує до десяти років позбавлення волі", - відзначили в поліції.

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